Furgone prende fuoco all’improvviso

Paura nel tardo pomeriggio di ieri sulla via Emilia Ovest, nei pressi del Grandemilia. Un furgone ha preso fuoco improvvisamente e sono state diverse le chiamate di automobilisti preoccupati, arrivate alla centrale operativa dei pompieri. Una squadra è intervenuta subito sul posto e, in breve tempo, è riuscita ad avere ragione delle fiamme. Fortunatamente il conducente del mezzo era già uscito dal furgone incolume. A causa dell’orario di punta, intorno alle 18 il rogo ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, in uscita e in entrata nel vicino casello autostradale. Sul posto, proprio per cercare di limitare i disagi sono subito intervenute le pattuglie della polizia locale. Sono ora in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo.