Gaber e Faber, omaggi speciali ’Buon compleanno Signor G’ e un’orchestra per De Andrè

Gaber e Faber: due grandi protagonisti della canzone d’autore e del teatro ‘rivivono’ idealmente in due spettacoli a loro dedicati che verranno proposti durante il weekend. Domani sera alle 21 al teatro Tempio, l’attore e regista Andrea Ferrari proporrà il suo ’Buon compleanno Signor G’, fra documentario e spettacolo teatrale, dedicato a Giorgio Gaber, che proprio domani avrebbe compiuto 86 anni.

"Ho conosciuto Gaber poco più che ventenne a Milano, durante la formazione artistica alla Scuola Civica Paolo Grassi – ricorda Ferrari –. E si deve proprio a Paolo Grassi l’approdo di Gaber al teatro, proprio mentre all’apice del successo televisivo". Lo spettacolo segue la biografia di Gaber, l’incontro con gli amici di sempre, Enzo Jannacci e Adriano Celentano, la famiglia, la discografia, le contestazioni e le lotte sociali, l’incontro con Sandro Luporini, la nascita del Teatro - Canzone, in una serata ricca di testimonianze fotografiche dove saranno anche interpretati dal vivo alcuni dei suoi successi, come ’Io non mi sento italiano’, ’Destra-Sinistra’, ’Barbera e Champagne’, ’Lo Shampoo’, ’Goganga’, ’La libertà’ o ’Qualcuno era comunista’, con gli arrangiamenti dei maestri Cesare Vincenti e Vincenzo Murè, e la toccante testimonianza di ’Non insegnate ai bambini’. "Per me è una forte emozione interpretare il pensiero di un artista come il Signor G – confida Ferrari – ed è stato arduo selezionare il suo repertorio per questo documentario spettacolo".

E a grande richiesta, dopo il ‘sold out’ dello scorso novembre, l’orchestra Mutinae Plectri diretta da Maria Cecilia Vaccari, riproporrà il suo ’Omaggio a De André’ con due concerti, domani alle 18 e domenica alle 20.30 al Planetario comunale di viale Barozzi 31. A 25 anni dalla scomparsa del celebre cantautore, l’orchestra esplora il suo mondo e il pensiero profondo custodito dalle sue canzoni che raccontano gli ultimi, i diversi, le periferie umane ed esistenziali, la grandezza e la fragilità dell’uomo, il tormentato cammino della spiritualità. Con mandolini, mandole e chitarre, la Mutinae Plectri aggiunge fascino e incanto all’opera di Faber: per i due concerti, all’orchestra si uniscono le voci di Caterina Barbieri e Nicholas Manfredini, l’arpa di Gino Spezzani e le percussioni di Joilson De Araujo Alcantara.