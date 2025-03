"Garantire un presidio di pronto intervento"

La presidente del comitato ‘Salviamo l’ospedale di Pavullo’ Maria Cristina Bettini commenta le eventuali ricadute dell’interruzione del viadotto non solo sull’offerta turistica ma anche su quella sanitaria in appennino. Uno dei punti sollevati è la chiusura del punto nascita e il nodo delle gravidanze a rischio, anche se nelle statistiche Ausl negli ultimi tempi non ci sono stati casi particolari. "Non dobbiamo dimenticare, prosegue la presidente del comitato, che "la popolazione del Frignano soprattutto durante i mesi estivi triplica per la presenza di turisti e occorre dunque che ci siano dei professionisti in grado di gestire un’emergenza in sicurezza: è fondamentale garantire un presidio di emergenza-urgenza con ginecologo, pronto soccorso con medici professionisti di esperienza, e dotare l’Alto Frignano di un’automedica in loco, perché da settembre scorso per tutto il Frignano l’unica automedica attivabile è in dotazione a Pavullo".

Una soluzione per Bettini è "individuare un altro elisoccorso a visori notturni (oltre a quello unico del Maggiore di Bologna operativo per tutta l’Emilia Romagna) d’ausilio non solo al Frignano ma alle zone più disagiate del Modenese, della montagna Reggiana e Parmense lontane da tutti gli hub e nel frattempo censire le 2 aree da noi individuate nel 2018 con richiesta ufficiale ad Ausl e Regione, una nella frazione di Le Tagliole e Sant’Annapelago". Fiumalbo, Riolunato, Pievepelago per esempio distano 40 minuti da Pavullo. "Oggi l’elisoccorso a Pievepelago di notte può atterrare solo sulla piazzola cementata di del Capoluogo. Il trasporto su gomma d’emergenza è complicato quando non proibitivo".

Gianpaolo Annese