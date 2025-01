"Giorgio mancherà a tutti, non riusciamo a crederci"

È Giorgio Santi, conosciuto da tanti come ’al fitlar’ (il mago delle frittelle), il 72enne che ha perso la vita in un tragico incidente a Reno Finalese sabato sera. Erano le 19 quando, in via per Ferrara, la Toyota Rav 4 condotta dal pensionato, per cause in corso d’accertamento, è finita nel fosso andandosi a schiantare contro un muretto, nei pressi del distributore.

A raccontare e ricordare i momenti che hanno preceduto quella tragica sera è la sorella Silvia: "Era andato a prendere le pizze da ’Re Pipìn’ in via Diliberto dopo il ponte. Quando è arrivato sulla curva, non si sa come è uscito di strada finendo con l’auto dentro una buca e la macchina si è capovolta. I vicini sono intervenuti tra cui la cugina di mia cognata che abita lì allertando i soccorsi. Hanno assistito a tutte le manovre dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere della vettura per estrarre Giorgio. Ma lui, accasciato sotto la vettura, era già morto. È stato trasferito in medicina legale per capire se la possibile causa dell’incidente sia stato un improvviso malore".

Santi era partito dalla sua abitazione diretto verso la pizzeria a Reno per comprare le pizze da mangiare con la moglie Loretta e il figlio Marco. Non vedendolo rientrare e dato che non rispondeva al telefono Loretta e il figlio Marco sono partiti con due vetture percorrendo le vie che oltrepassano i ponti vecchio e nuovo. Quando la moglie è arrivata alla pizzeria i soccorsi avevano già estratto il corpo di Giorgio.

"Giorgio aveva problemi di salute – riferisce Silvia –. Gli accertamenti tenderanno a stabilire se questo abbia influito sulla dinamica del sinistro. Lui era popolare a Finale per le frittelle, tutti lo conoscevano come colui che in occasione di feste e sagre, ma anche privatamente per i tanti amici che glielo chiedevano, preparava in garage frittelle eccezionali. Siamo una famiglia unita e noi fratelli, Claudio che abita a Mortizzuolo, Gianni e io a Finale e mia sorella Federica che abita a Cento, abbiamo tutti trascorso una notte insonne. Non volevamo crederci ma purtroppo il destino ha voluto così".

Giorgio ha lavorato come tornitore per una vita presso il polo industriale alle officine Maccaferri di Finale Emilia fino alla pensione. "Era un amico e coetaneo di mio padre – ricorda Diego, il figlio di Dimer Rivaroli del Punto Bevande – sono praticamente cresciuti insieme. Veniva spesso nella nostra rivendita non solo come cliente ma anche per fare lunghe chiacchierate. Veniva sempre chiamato per preparare le frittelle. Aveva anche una grande passione per la pesca. Mancherà molto a noi e ai tanti amici del bar Ten Ten".

Giorgio lascia la moglie Loretta Guidetti, i figli Marco, Alessandro e i fratelli Claudio, Gianni, Silvia e Federica.

