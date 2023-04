Gran finale in Fiera Miss in passerella e nello spazio libri c’è l’altra motor valley

Chiusura all’insegna della bellezza e dell’eleganza per la Fiera Campionaria di Modena. L’84° edizione in corso al quartiere fieristico da venerdì scorso, infatti, ospita oggi le selezioni regionali del concorso Miss Universe Italy. Le sfilate si svolgeranno al Radio Stella Village, dove, dalle 16.00, le aspiranti miss saliranno sulla passerella indossando, prima l’abito da sera e quindi il costume da mare. A decidere chi riceverà il pass per accedere alla fase successiva sarà una giuria composta da fotografi, stilisti, e organizzatori di sfilate. Durante il concorso sarà eletta anche ’Miss Fiera di Modena’.

Da ricordare inoltre l’ultimo appuntamento con la rassegna ‘Un libro al giorno’, ovvero la presentazione di opere da parte degli autori all’interno dello spazio libri allestito da Sigem Celloni Editore. Alle 17 il giornalista Alessandro Socini presenta il suo libro ’L’altra terra dei motori’ che aiuta a scoprire tredici storie minori che hanno comunque contribuito a rendere unica la Motor Valley.

Tra le curiosità, infine, lo spazio dedicato ai collezionisti di figurine dove è possibile vedere, gelosamente custoditi, pezzi rari che negli anni sono diventati leggendari a partire dal portiere Pizzaballa, la cui introvabilità viene confermata da Niccolò, esperto collezionista che espone in fiera fino a domani, 25 aprile. "Tutto nacque perché, per un problema tecnico, la stampa della figurina di Pier Luigi Pizzaballa partì in ritardo rispetto alle altre e quindi per alcuni mesi di fatto non fu inserita nelle bustine. Qui alla Fiera Campionaria di Modena ho portato alcune figurine che tra i collezionisti superano la quotazione di mille euro. Tra queste spicca quella dalla curiosa forma tonda che la casa editrice Baggioli ha dedicato a Pelè, oggi un appassionato può arrivare a offrire più di mille euro", conclude Niccolò.

Domenica in Fiera sono sono stati consegnati i riconoscimenti della 18esima edizione del premio ’Fedeltà e Solidarietà’ e della 2° edizione del premio ’Modenesità’ Istituito dalla Fiera di Modena, e dall’Unione Società Centenarie Modenesi. Il Premio, per l’anno 2023, è stato assegnato a Silvano Razzini della Società Filarmonica Novese, a Carla Fiori della Società Naturalisti e Matematici e a Romano Maletti della Corale Rossini, mentre il Premio alla modenesità è stato consegnato al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop.