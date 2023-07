Gravissima caduta da scala a Vignola: donna di 68 anni in ospedale

Ancora un dramma domestico ieri a Vignola.

Una donna di 68 anno ha riportato lesioni gravissime dopo essere caduta da una scala.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna stesse potando le piante del proprio giardino di casa quando, per ragioni in corso di accertamento, ha perso improvvisamente l’equilibrio precipitando al suolo.

I parenti, resosi conto dell’accaduto, hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto, oltre alle ambulanze dei sanitari del 118 è atterrato l’Elisoccorso per garantire un trasporto più rapido. La paziente, una volta stabilizzata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

La donna ha riportato fratture importanti ed è arrivata in ospedale in codice rosso, con la massima gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire l’episodio. Dai primi accertamenti pare appunto che la 68enne abbia perso l’equilibrio per poi cadere dalla scala, sulla quale era salita poco prima per potare le piante del giardino. Sull’episodio sono in corso accertamenti.

Non sono purtroppo vicende isolate. Nei giorni scorsi un uomo di 53 anni è morto a Castelfranco Emilia dopo essere caduto dalla scala mentre stava potando delle piante. Molto probabilmente però l’uomo è caduto al suolo dopo essere stato colpito da un malore anche se gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto anche in quesot caso gli operatori del 118 e i carabinieri.

Valentina Reggiani