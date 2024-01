"Grazie per aver trovato il ‘pirata’"

Un ringraziamento sentito alla polizia locale di Vignola per l’ottimo lavoro svolto e la celerità con cui hanno identificato il conducente fuggito dopo l’incidente. A rivolgerlo agli agenti è l’anziana di 76 anni di Vignola, travolta da un’auto lo scorso 27 novembre in via Per Spilamberto, a Vignola da un’auto pirata. La vittima, difesa dall’avvocato Alessia Gonzo e la sua famiglia rivolgono un ringraziamento agli agenti appunto che, grazie alle indagini, rese possibili anche dalle immagini di videosorveglianza e dalla testimonianza di alcuni cittadini presenti, hanno individuato il pirata della strada, un 27enne di origine albanese residente a Vignola. Nell’investimento la pensionata ha riportato lesioni importanti per sessanta giorni di prognosi ed è ancora in convalescenza