Gru smontata dopo le polemiche. Esulta il comitato di via Menotti

Esultano i residenti di via Ciro Menotti: da oggi la ormai famosa gru non ci sarà più ad ingombrare la strada.

"Finalmente! Non ci possiamo ancora credere, siamo arrivati in fondo al tunnel e vediamo la luce!": sono le parole di gioia dei rappresentati del ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’ che si è costituito lo scorso gennaio proprio con l’obiettivo di ottenere la riapertura della via al traffico, il contrasto al degrado, delucidazioni sulla gru che da alcuni anni è stata installata al servizio del cantiere del civico 8, e che per molti mesi è rimasta ferma. Tra gli obiettivi, la valorizzazione della strada con eventi sociali e culturali.

"Dopo quattro anni e mezzo la via finalmente sarà di nuovo libera e percorribile – afferma la presidente Anna Freschetti a nome del Comitato –. Oltre alla nostra tenacia, ci sentiamo di ringraziare l’amministrazione e in particolar modo l’assessore Riccardo Righi che ha preso a cuore la situazione e si è personalmente speso per la ‘causa’.

Finalmente abbiamo ottenuto quello che costituisce un diritto per noi residenti e anche per tutti i cittadini: percorrere una delle principali vie di Carpi, strategica dal punto di vista della viabilità".

"In estate ci eravamo un po’ demoralizzati perché ogni promessa pareva poi svanire nel nulla – prosegue il Comitato – ma non abbiamo mai mollato. A inizio settembre l’assessore Righi ci ha confermato che allo stato attuale, la gru non sarebbe più necessaria e nemmeno il ponteggio.

Avverrà un cambio d’impresa ma, durante, la gru potrà essere rimossa. E così è stato! Per esprimere la nostra soddisfazione ci piacerebbe organizzare uno street food, proprio per festeggiare questo momento tanto aspettato".

"E’ stato un buon lavoro di squadra – commenta Righi – segno che quando comitati e amministrazione sono dalla stessa parte si lavora bene e si portano a casa i risultati".

Maria Silvia Cabri