Hera, info point nelle polisportive

Dal 2 settembre al 7 ottobre, ogni sabato mattina, dalle 9 alle 13, saranno attivi gli infopoint dove i modenesi potranno ricevere informazioni sui nuovi servizi ambientali e ritirare i sacchi per differenziare correttamente plastica e carta. Sabato 2 settembre al Mercatino del Riuso in piazza Guido Rossa; 9 settembre alla Polisportiva Forese Nord in Strada Albareto 568, alla Polisportiva Baggiovara in Strada Cavezzo 27 e alla Bocciofila Treolmese in Strada Barchetta 411B;  16 settembre alla Polisportiva Cognentese in via Umberto Tonini 5, alla Polivalente San Damaso in Stradello Scartazzetta 53 e alla Polisportiva Madonnina in via Don Pasquino Fiorenzi; 23 settembre alla Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo, alla Polisportiva Union 81 Portile in via Tincani e Martelli 140 e alla Polisportiva Modena Est in viale dell’Indipendenza; 30 settembre alla Polisportiva Gino Nasi in via Tarquinia 55, alla Polisportiva 4 Ville in via Giuseppe Barbolini 9 e al Circolo Arci Marzaglia Vecchia in Strada Chiesa Marzaglia; 7 ottobre alla Polisportiva Sacca in via Paltrinieri. Sacchetti e materiale per la raccolta differenziata restano comunque disponibili anche nelle Case Smeraldo di via Razzaboni (8-18), di via Canaletto Sud (8:30- 13 e 14:30-19) e Mercato Albinelli (9-13:30).