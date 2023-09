Hera: "Zona Musicisti tra le aree con più abbandoni"

In merito alla segnalazione ’Sacchi dimenticati in zona Musicisti’ pubblicata il 6 settembre, si precisa che nella giornata del 5 settembre la raccolta porta a porta nelle vie Mascagni, Puccini e Verdi si è conclusa alle ore 10.40, come confermato dal coordinatore dalla cooperativa che ha effettuato il servizio e che era presente sul posto. I turni partono dalle ore 4 e durano dalle 6 alle 7 ore quindi la raccolta, programmata a partire dalle zone a maggior traffico, si è conclusa nei tempi stabiliti. Per quanto riguarda gli abbandoni, lo spazzino di quartiere passa in zona dalle due alle tre volte al giorno. Nelle vie citate, solo negli ultimi due mesi, sono state inviate a cittadini e attività circa 50 informative di errate esposizioni (un quarto del totale rispetto a tutte quelle dell’intero Quartiere 2). Malgrado il 96% degli intestatari di contratto Tari abbia ritirato il kit per conferire i rifiuti, la zona Musicisti è tuttora una delle aree con il maggior numero di abbandoni. Con l’occasione, si ricorda che procedono le verifiche incrociate in collaborazione con il Comune di Modena per verificare la corrispondenza tra il numero di residenti e i contratti Tari attivi.