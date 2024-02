"Ho rubato uno zaino per mio figlio". Madre a processo, chiede scusa

"Non avevo i soldi per acquistare lo zaino per mio figlio. Per questo motivo ho cercato di rubarlo. Chiedo scusa". Si è giustificata così, ieri, davanti al giudice una donna ghanese di 54 anni arrestata dopo essere stata sorpresa a rubare in un supermercato di Castelfranco venerdì mattina.

A coglierla in flagranza di reato i carabinieri, che l’hanno ammanettata per tentato furto aggravato. A chiamarli era stato un addetto alla vigilanza del supermercato, che aveva notato la donna prendere dagli scaffali alcuni prodotti per l’igiene e uno zaino, nascondendoli all’interno di una borsa che teneva a tracolla.

Il personale di sicurezza ha subito informato di quanto accaduto il 112 e i Carabinieri sono immediatamente intervenuti, accertando i fatti e sorprendendo la donna con ancora la refurtiva addosso, per un valore complessivo di 136 euro.

La merce, tra cui appunto uno zainetto per la scuola, sequestrata dai militari è stata subito riconsegnata al proprietario del supermercato e la straniera tratta in arresto con l’accusa di tentato furto. Ieri la donna, nel corso dell’udienza per direttissima in tribunale a Modena, si è scusata per il gesto commesso e ha spiegato davanti al giudice di aver cercato di rubare, non avendo i soldi per acquistare lo zaino per il figlioletto e neppure i prodotti per l’igiene personale che aveva appunto cercato di trafugare dagli scaffali.

Nei confronti della stessa il giudice non ha ritenuto necessario adottare alcun tipo di misura. L’imputata è stata quindi rimessa in libertà.

Valentina Reggiani