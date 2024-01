I compiti in biblioteca con gli insegnanti "Insieme è meglio": progetto educativo di sostegno allo studio per gli studenti delle scuole sassolesi di secondo grado, promosso dalla sezione UCIIM di Modena-Sassuolo, patrocinato dal Comune e con il supporto dell'IIS "Volta". Docenti volontari possono candidarsi per donare il proprio tempo.