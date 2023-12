I delitti: da Gozzoli al giovane Friday

E’ stato un anno, anche questo, tristemente segnato dal sangue. A gennaio la prima tragedia: il 17, a Soliera, un 68enne, Paolo Soncin, prova ad ammazzare moglie e suocero con un martello, poi si toglie la vita. Il suocero Luigi Marabini morirà otto giorni dopo. Il 10 marzo la nostra provincia fa i conti con un altro fatto choccante: Alessandro Gozzoli, quarantenne, viene trovato morto legato al letto della sua abitazione, a Formigine. Accusato dell’omicidio un ventenne rumeno. Al termine dell’estate è il capoluogo a tingersi di nero: il 20 agosto, domenica, con il sole ancora alto, viene accoltellato e ucciso in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele, il nigeriano Friday Endurance, per mano di due connazionali. La città si interroga sul problema sicurezza. Infine ottobre: a Vignola un uomo uccide madre e fratello in casa, poi viene portato via ferito in ambulanza.