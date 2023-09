I gemelli rugbisti sullo schermo

Giovani rugbiste e giovani rugbisti al centro di un docufilm presentato ieri nel corso dei lavori della Mostra del Cinema di Venezia, ‘Rugbisti si diventa’, realizzato da The Skill Group in collaborazione di Federazione Italiana Rugby e il dipartimento ‘Promozione e Partecipazione’ di Fir. Tra i protagonisti anche i gemelli modenesi Sebastian e Leonardo Nocentini, che giocano nell’Under 12 di Modena: il film racconta le aspirazioni di questi giovani e i loro sogni legati al rugby, raccogliendo le loro emozioni. "Rugbisti si diventa – spiega Lorenzo Munegato di The Skill Group, che con Simone Massaccesi e Alberto Pezzella hanno curato regia e soggetto del docufilm - nasce proprio dalla volontà di far conoscere meglio questo sport. La cosa migliore da fare era raccontarlo attraverso le parole, i gesti e le emozioni delle ragazze e dei ragazzi che lo praticano. Siamo rimasti sorpresi dallo spirito con cui i protagonisti parlano della loro disciplina sportiva, anche se qualcuno lo pratica da pochi mesi sembra quasi che gli sia già entrato nel sangue. I legami che riesce a creare sono incredibili".

"Siamo stati accolti con calore e spontaneità nelle Club house – aggiunge Munegato – i bambini e le bambine ci hanno fatto conoscere il cosiddetto Terzo Tempo e poi abbiamo vissuto con loro i tornei giovanili e la passione che li accompagna".