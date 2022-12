I laboratori creativi insegnano la grafica ai più piccoli

A preso il via ieri al Complesso San Paolo di Modena una serie di laboratori creativi gratuiti per bambini e ragazzi, per conoscere l’arte della grafica e sperimentare alcune tecniche di stampa. Gli eventi sono collegati e ispirati alla mostra ’La collezione rivelata’ che espone 200 libri d’artista e stampe a foglio di 80 artisti internazionali, nella duplice sede del Complesso San Paolo e Biblioteca Poletti, fino al 19 marzo 2023. Ai bambini viene data la possibilità di conoscere l’arte della grafica e sperimentare alcune tecniche di stampa grazie a una serie di cinque laboratori ideati apposta per loro.