I neroverdi tornano a casa dopo il ko con il Brazzaville

SASSUOLO

1

C.N. BRAZZAVILLE

2

Sassuolo: Scacchetti, Crosariol, Benvenuti T (41’ s.t. Martey), Ravaioli (29’ s.t. Sow), Benvenuti G., Di Bitonto, Negri (29’ s.t. Petito), Cardascio (1’ s.t. Cracchiolo, 41’ s.t. Antonciuc), Frangella, Anastasini (15’ s.t. Gjyla), Rovatti (15’ s.t. Danciutiu). All. Pedone (Viganò, Piccolo, Vezzosi)

C.N. Brazzaville: Bonazebi, Komono, Mbecke, Wumba Nzouzi (37’ s.t. Moupani), Pounga, Moussavou, Ndzoukou (1’ s.t. Bizenga), Nzahou (1’ s.t. Nganda), Douniama, Lengomba (1’ s.t. Wumba Tsimba), Lebo. All. Cesana

Reti: 5’ p.t. Cardascio, 18’ s.t. Moussavou, 30’ s.t. Wumba Nzouzi

Finisce agli ottavi di finali il ‘Viareggio’ dell’under 18 del Sassuolo. La squadra di Francesco Pedone, che arrivava a questa 74ma edizione del torneo toscano come detentore, si fa sorprendere dai congolesi del Bazzaville, che rimontano lo svantaggio iniziale. In vantaggio per primi ci erano infatti andati i neroverdi, che si sono però fatti sorprendere dal ritorno degli avversari.