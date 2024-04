I ragazzi di Bigica cercano l’impresa con la capolista Inter

Cerca l’impresa, il Sassuolo di Emiliano Bigica, reduce da due pareggi consecutivi ma in piena bagarre-playoff. Alle 18 al Ricci – diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT – arriva infatti la capolista Inter per quella che è la prima gara della 29ma giornata del campionato Primavera. Scontro diretto a tutti gli effetti, stanti la posizione dell’Inter e quella del Sassuolo, che nonostante un rendimento casalingo recente non granchè – un punto nelle ultime tre partite – resta al quinto posto, quindi ben dentro la sestina playoff. Posizione da difendere con le unghie e coi denti. LA

CLASSIFICA. Inter 54 p.ti; Roma 53; Atalanta 52; Lazio 50; Torino, Sassuolo 45; Milan 43, Genoa 38; Hellas Verona 38; Cagliari 37; Empoli 36; Fiorentina 33; Juventus, Lecce 32; Sampdoria 28; Monza 26; Bologna 24, Frosinone 21.

LA GIORNATA. Sassuolo-Inter; Cagliari-Atalanta; Milan-Empoli; Frosinone-Genoa; Juventus-Roma; Hellas Verona-Monza; Lazio-Lecce; Fiorenttina-Torino; Sampdoria-Bologna.