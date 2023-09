I sindaci si siedono a tavola: : "Una cena per confrontarci"

Quest’anno l’amministrazione comunale serve il bis alla Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, la manifestazione organizzata dall’associazione La San Nicola, col patrocinio del Comune, in corso fino a domenica prossima. Ieri sera, infatti, una trentina di sindaci di tutta la provincia di Modena si sono ritrovati, per la seconda volta dopo la prima edizione del 2022, alla Cena dei Sindaci, un evento istituito dallo stesso sindaco Giovanni Gargano per condividere con i suoi colleghi un momento di convivialità ma anche di confronto. Una trentina su 47 i primi cittadini intervenuti, oltre al Prefetto di Modena, dott.ssa Alessandra Camporota, e ad alcuni "special guest" da fuori provincia.

Commenta Gargano: "Siamo arrivati al secondo anno di questo appuntamento e ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Chi non è potuto venire ha comunque mandato un messaggio di ringraziamento. Quella della Cena dei Sindaci, al di là di ogni appartenenza politica, era un impegno che in qualche modo mi ero preso durante l’emergenza covid e finalmente, già dall’anno scorso, si è presentata l’occasione. E’ un momento importante per riunirci intorno a "sua maestà" il tortellino ma anche per confrontarci sui problemi quotidiani". Contestualmente, la Cena dei Sindaci è stata anche solidarietà e nuove iniziative. Tra gli ospiti d’eccezione non è mancato infatti il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, al quale l’associazione La San Nicola ha consegnato un assegno da 7.000 euro da destinare all’istituto tecnico agrario GaribaldiDa Vinci di Cesena, danneggiato dalla tragica alluvione della scorsa primavera. "Un’azione straordinaria – ha commentato Gargano – messa in atto da La San Nicola, dopo che studenti dello Spallanzani di Castelfranco erano andati ad aiutare a spalare il fango in quell’istituto". E il presidente de La San Nicola, Gianni Degli Angeli, aggiunge: "Abbiamo pensato di dare un aiuto ai nostri amici romagnoli perché Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia significa anche questo". Infine, sempre tra gli ospiti speciali che hanno ricambiato la visita dopo quella in loco di Gargano e Degli Angeli fatta lo scorso anno, era presente ieri sera anche il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, accompagnato dal consigliere comunale Alfonso Bucci.

"Con Amatrice – conclude Gargano – stiamo per sottoscrivere un Patto di Amicizia e ieri sera abbiamo potuto condividere gli ultimi dettagli. E’ un rapporto ormai consolidato quello che lega la nostra comunità a quella di Amatrice, e che risale già agli aiuti che raccogliemmo per il terremoto del 2016. Nel 2021 poi, grazie anche ai fondi raccolti da diverse associazioni di Castelfranco Emilia, è stato possibile costruire ad Amatrice un centro antiviolenza per le donne vittime di abusi. Oggi, questa amicizia continua".

Marco Pederzoli