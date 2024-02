Il Castelnuovo mette la museruola alla capolista Bibbiano

BIBBIANO

0

CASTELNUOVO

0

BIBBIANO: Carpi, Fornaciari (75’ Bonacini), Ravanetti, Bassissi, Errigo, Macca, Galassi, Benassi, Messori, Borges, Carlini (60’ Lucchini). A disp: Borzacchiello, Rota, Fabiani, Caffarra, Gramante, Meluzzi, Gianotti. All: Tedeschi.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Buffagni, Pedroni, Schenetti, Fosu, Guglielmetti, Carbone (77’ Pederzoli), Di Guglielmo (88’ Reggiani), Progulakis (81’ Copertino). A disp: Braglia, Stanzani, Manini, Rebecchi, Bellei Ponzi, Nadini. All: Consoli.

Arbitro: Giorgini di Cesena

Note: ammoniti Pedroni, Guglielmetti

Un ottimo Castelnuovo frena la corsa della capolista Bibbiano. Al 5’ Di Guglielmo si libera di un paio di giocatori e il suo tiro finisce fuori di un soffio. Risponde subito il Bibbiano con Bassissi che dopo un’ottima azione mette in mezzo, deviazione e palla si avvicina pericolosamente a Messori che manca l’appuntamento con il gol. Al 21’ tiro di Menozzi a colpo sicuro ma Menozzi risponde presente. Al 25’ Borges manda alto. Al 42’ ancora Borges protagonista con una splendida rovesciata che però non centra lo specchio. Nella seconda frazione il primo squillo è al 68’ del Castelnuovo con Carbone che viene liberato al tiro da un bel triangolo con Buffagni ma la sua conclusione non impensierisce Carpi. E’ l’unica emozione e il Castelnuovo si prende un punto meritato.