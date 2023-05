"Il centro non sia una scorciatoia Restrizioni in via Ponte Muratori"

VIGNOLA

Ci sono tante novità in arrivo nelle prossime settimane a Vignola, che riguardano anche la viabilità e il progetto della nuova Coop. A preannunciarle è l’assessore Mauro Smeraldi a Bilancio e Partecipazione, che spiega: "Vignola sta diventando ormai la capitale della partecipazione dei cittadini alla vita politica, grazie al nostro statuto comunale. E questo ci è stato riconosciuto implicitamente anche dalla Regione, che ci ha finanziato per la terza volta consecutiva il percorso per promuovere il bilancio partecipato 2023, al quale abbiamo destinato come lo scorso anno 100mila euro di risorse comunali. Finanzieremo 3 dei 20 progetti che sono stati proposti, e che sono emersi sia dai confronti nei quartieri, sia nelle scuole. Per votare i tre progetti che il Comune si impegnerà a realizzare c’è tempo fino al 28 maggio compreso. Si può votare fisicamente, recandosi la mattina a Villa Trenti, oppure on line, nella sezione Partecipazione del sito comunale. E il voto è aperto ai cittadini e ai city user dai 16 anni in su".

Sempre frutto (anche) della partecipazione, sono poi alcuni provvedimenti annunciati dall’assessore Smeraldi. "Ascoltando – ha detto – le istanze provenienti da diversi residenti del centro storico, installeremo lungo via Ponte Muratori, all’altezza dell’ex caserma (o ex sede Avis, non lontano dalla rocca), un’isola-aiuola in mezzo alla stessa via Ponte Muratori, in modo che gli automobilisti provenienti da Savignano non utilizzino più il centro storico di Vignola come una scorciatoia per andare verso Marano. Siamo pronti inoltre, sempre in tema di centro storico, a prendere in considerazione le istanze dei cittadini che richiedono un deciso ripensamento dei flussi di traffico e la realizzazione della cosiddetta Agorà della Cultura".

Smeraldi ne ha per tutti, anche per il progetto della nuova Coop. "Non so, è da verificare se tecnicamente sia possibile – prosegue – ma mi auguro che si faccia un referendum tra i vignolesi, per mettere la parola fine tra progetto nuova Coop sì o progetto nuova Coop no. Ritengo che una consultazione popolare su tale punto sia la soluzione migliore". In cantiere c’è un’altra iniziativa che riguarda da vicino la viabilità: "Tra poche settimane – conclude – partiremo, come annunciato da tempo, con l’istituzione della Zona 30 kmh nelle vie principali di Vignola e del divieto di accesso nelle cosiddette ’strade scolastiche’". Un contributo in più che vogliamo dare alla sicurezza dei nostri studenti. Tra l’altro abbiamo incentivato alle medie Muratori gli spostamenti in bici, insegnando ai giovani studenti anche come riparare una due ruote, grazie all’intervento in classe di personale esperto. Il progetto lo replicheremo il prossimo anno pure per gli studenti del Levi".

Marco Pederzoli