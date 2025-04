Il delitto di Giulia Cecchettin e la deriva della cultura patriarcale

GIULIA CECCHETTINL’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto I’11 novembre 2023 a Fossò per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha scosso profondamente l’opinione pubblica, sollevando un forte dibattito sulla violenza di genere e sui femminicidi. Giulia, studentessa di 22 anni, è stata vittima di un crimine che ha messo in evidenza la crescente tragedia dei femminicidi in Italia.

Il caso ha suscitato indignazione e manifestazioni in tutto il Paese, con richieste di maggiore impegno istituzionale nella lotta contro la violenza sulle donne.La sorella di Giulia, Elena, ha scritto una toccante lettera al Corriere del Veneto, esprimendo dolore e rabbia per l’accaduto. Nella lettera, Elena denuncia la cultura patriarcale che alimenta la violenza e invita gli uomini a educare e correggere comportamenti sessisti.