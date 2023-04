Il filosofo Aleksandr Dugin in diretta streaming alla prima rassegna dell’editoria Euroasiatista

Il Circolo La Terra dei Padri e le Comunità di Destino appartenenti al Movimento Eurasiatista hanno organizzato per oggi la prima Rassegna dell’Editoria Eurasiatista a Modena a Villa Pignatti-Morano, strada Chiesa Saliceta San Giuliano 222 dalle 10.45.

Alle 12 prevista la presentazione della nuova opera del professor Aleksandr Dugin ’Geopolitica. Manuale della Scienza delle Civiltà’, Aga Edizioni, interverranno: Aleksandr Dugin in diretta streaming, Lorenzo Maria Pacini e Maurizio Murelli.

"Un’occasione per ascoltare il filosofo russo parlare della sua ultima opera ma anche di quello che sta succedendo in Russia,dopo 14 mesi di Operazione militare speciale in Ucraina". Nel corso "della giornata saranno aperti i banchetti librari delle diverse case editrici, con le opere più significative degli ultimi anni, un’ottima occasione per consultare ed acquistare testi molti importanti per la comprensione degli avvenimenti che stanno cambiando il corso della Storia".

Gli organizzatori hanno anche previsto un banchetto informativo sulla Palestina, curato da Hanieh Tarkian II e un punto informazioni dell’Associazione Vento dell’Est "che ha lanciato alcune importanti iniziative solidali con la popolazione del Donbass. Iniziativa è aperta a tutti".