"Il Pd cittadino chiarisca subito. È diventato il cavallo di troia del sindaco uscente"

"Apprendiamo con sconcerto della candidatura da parte del Pd di Tommaso Rotella, presidente provinciale di +Europa, come vicepresidente di Hera. E per questo chiediamo formalmente un chiarimento". E’ netto Paolo Zanca, commissario provinciale di Azione, sull’ultima mossa a sorpresa del sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli. "Nulla da ridire sulle competenze del noto avvocato – dice Zanca – ma è chiaro che si stia profilando un serio problema politico e di buona amministrazione. Avevamo chiesto che le nomine in Hera e Aimag venissero sospese fino all’insediamento dei nuovi sindaci e Consigli Comunali, per una questione di correttezza nei confronti dei cittadini che a giugno sceglieranno le proposte dei candidati anche su energia, ambiente e gestione rifiuti. Hera è una realtà che incide pesantemente sulla qualità della vita delle città e sulle tasche dei residenti, la sua vice presidenza ricopre un ruolo fondamentale in queste decisioni.

Con la candidatura di Rotella "come uomo di Muzzarelli le sedie di Hera diventano formalmente un ’comodo parcheggio’ dove posizionare amici fidati e dove alcuni più che offrire un servizio ai modenesi – continua Zanca – sembrano voler esercitare potere. Il problema politico è altresì evidente: il partito di maggioranza che candida un esponente di un’ altra forza politica, ubbidendo ai diktat di un sindaco che pare non accettarsi dimissionario. +Europa nasceva per rappresentare ideali chiari e condivisibili, per questo eravamo felici dell’accordo siglato solo qualche mese fa con il suo livello modenese, oggi che quella stessa realtà finisce in una ’lista di scopo’ per piazzare sedie alle europee capiamo perché - nonostante le parole spese dallo stesso Rotella - anche a Modena abbia fatto altre scelte: qui le sedie non sono in Europa, ma in un Consiglio di Amministrazione".

"Spiace per gli elettori di +Europa, non si meritano sicuramente un siparietto del genere e ancor meno di ritrovarsi in una “succursale” di correnti di partiti – conclude Paolo Zanca – A prestarsi come cavallo di troia di Muzzarelli è il Pd modenese, partito che come noi ha firmato un patto di legislatura con il candidato a sindaco Massimo Mezzetti, persona che ogni giorno di più come Azione Modena siamo orgogliosi di sostenere per correttezza, trasparenza e dedizione alla città. È quindi al Partito Democratico cittadino che Azione Modena chiede con fermezza di fare chiarezza".

r.m.