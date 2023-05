"Il periodo di transizione è già finito, l’idea è fallita"

Anche Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, ha voluto rimarcare la situazione modenese in rapporto all’introduzione della raccolta differenziata, sottolineando che ormai la situazione è gravissima, lo dimostra il fatto che anche il partito di maggioranza sta ammettendo che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. "Raccolte rifiuti e Tari – dice Giacobazzi – Ora il PD ammette gli errori, e sui tempi della transizione non ha più scuse. Modena rimane il peggio". L’esponente di Forza Italia parte proprio dalla presa di posizione del Partito Democratico: "Prendiamo atto che il PD ci sta dando ragione, affermando che Hera, sul porta a porta, sta sbagliando e commettendo degli errori. Auspichiamo che il prossimo passo sia riconoscere anche ciò che oggi sta ancora negando. Ovvero – spiega il capogruppo degli ‘azzurri’ – che in diversi quartieri le condizioni di disservizio e di grave degrado stanno proseguendo da almeno sei mesi, senza alcun segnale di miglioramento. Situazioni gravi e consolidate e di cui non si vede soluzione. Condizioni che non è più credibile inquadrare, come fa il PD, nell’ambito dei problemi tipici di un periodo di transizione". Non manca una stoccata alla giunta, soprattutto al responsabile del settore Ambiente: "Se all’assessore Filippi da fastidio che l’opposizione lo dica e lo denunci – afferma Piergiulio Giacobazzi – allora significa che purtroppo siamo ancora lontani da una soluzione. Perché parte del problema è anche chi non lo denuncia. Ma su questo punto è evidente che la strada, per l’amministrazione, sia ancora lunga. Affermare, come ha fatto l’assessore Filippi, che l’opposizione rischia di fomentare l’inciviltà nel momento in cui denuncia che il Comune pare essere più vicino ad Hera che ai cittadini, la dice lunga. Noi continueremo a chiedere un cambio di rotta rispetto a tempi, modi dell’applicazione della raccolta porta porta che stanno portando Modena alla ribalta regionale e nazionale del degrado e del fallimento. Credo che sia interesse di tutti fare funzionare le cose e dare decoro alla città. Il compito dell’amministrazione è garantirlo, il nostro è di controllare e sollecitare affinché ciò avvenga".

r. g.