Il sit in di Tonelli: "Via Luosi, strade sconnesse e pericolose"

"Le montagne russe ci piacciono al luna park, non in via Luosi". È eloquente il cartello mostrato ieri mattina, durante un sit-in, dai manifestanti di ’Modena volta pagina’, movimento che si è riunito per alzare la voce e contestare una situazione di degrado (ignorata secondo gli attivisti dall’amministrazione comunale) nella nostra città. Il motivo è abbastanza chiaro: passando per via Luosi, di fronte all’istituto Fermi, ci si imbatte in tratti di strada sconnessi e pericolosi, parti di marciapiede con buche non consone ad un tratto di percorrenza pedonale, e soprattutto scarti di cantiere con pallet, rifiuti e secchi da lavoro accantonati a margine della strada in un recinto di metallo, che fanno apparire la via come una discarica a cielo aperto. Modena volta pagina ha voluto lanciare un messaggio chiaro al sindaco Muzzarelli, denunciando una situazione di incuria presente, secondo i manifestanti, anche in altre aree della città. "Tutto nasce da una cattiva gestione degli appalti pubblici – commenta il candidato sindaco di Modena volta pagina, Up e Possibile Claudio Tonelli – Il problema è strutturale dal momento che l’amministrazione ha deciso di appaltare anche la manutenzione straordinaria delle strade, per risparmiare, con la conseguenza di non riuscire a controllare adeguatamente lo sviluppo dei lavori e dunque peggiorando la qualità degli stessi. Noi chiediamo di svoltare totalmente il modo di operare; capita infatti che i lavori vengano fatti tre volte in un unico appalto e alla fine neanche completati, coi cantieri che poi lasciano i rifiuti abbandonati creando un’immagine vergognosa. Lo stato di noncuranza che riscontriamo in via Luosi non ha bisogno di interpretazioni: la strada è completamente sconnessa e diventa pericolosa per le macchine e i motorini; il marciapiede presenta buche evidenti rendendo impossibile il passaggio ai disabili e alle carrozzine.

Non è la prima volta che lamentiamo questa situazione, già prima di Natale avevamo denunciato l’abbandono di questi rifiuti di cantiere che hanno reso la zona una discarica a cielo aperto. Il problema poi non riguarda solo via Luosi, ma una situazione simile l’avevamo già segnalata anche in via Canalino".

Jacopo Franceschini