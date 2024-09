Il Terre di Castelli riesce a rimontare. Vengono travolte Formigine e Virtus

Così ieri sera la 2^ giornata della Coppa di Eccellenza e Promozione (il 25/9 la 3^ giornata).

COPPA ECCELLENZA. Girone 4: Terre di Castelli-Sp. Scandiano 2-2 (da 0-2 rimonta con un autogol di Setti e Iori) e Vianese-Formigine 5-3 (Masoch e due volte Angelillis avevano firmato il 3-3), clas. Vianese 6, Formigine 3, Terre di Castelli e Scandiano 1. Girone 5: Zola-Osteria Grande 3-3 e Castelfranco-Medicina F. 0-4, clas. Zola e Osteria Grande 4, Medicina 3, Castelfranco 0. COPPA PROMOZIONE. Girone 5: Casalgrande-Masone 2-1 e Sanmichelese-Castellarano 1-3 (Peddis), clas. Castellarano e Casalgrande 4, Sanmichelese 3, Masone 0. Girone 7: Cdr Mutina-La Pieve 2-1 (due gol di Corbelli all’88’ e 90’ ribaltano la rete di Monaco al 33’) e Ganaceto-United Carpi 1-2 (Jocic e un autogol per gli ospiti, accorcia Cavani), clas. Cdr Mutina 6, United Carpi e Ganaceto 3, La Pieve N. 0. Girone 8: Colombaro-Baiso 1-0 (77’ Savarese) e Smile-Fiorano 0-1 (42’ Fabbri), clas. Colombaro e Fiorano 4, Baiso e Smile 1. Girone 9: Castelnuovo-Faro 0-1 e Monteombraro-Msp 2-0 (Dardi e Colace), clas. Faro e Monteombraro 4, Msp e Castelnuovo 1. Girone 11: Casumaro-Camposanto 4-3 (sotto 3-0 rimontano Tecku, Azindow e Momodu negli ultimi 20’, decide Govoni al 93’) e San Felice-Centese 0-5, clas. Centese 6, San Felice e Casumaro 3, Camposanto 0.

GIUDICE. In Promozione il Giudice del Crer ha respinto il ricorso del Monteombraro per lo 0-0 con la United Carpi ritenendo "correttamente tesserato" il giocatore Nicola Pellacani della United Carpi. "Premetto che non abbiamo nulla contro la United, il Crer e il ragazzo – spiega il ds Nicolò Olivetti del Monteombraro – ma stiamo valutando se ci sono i presupposti per un’ulteriore ricorso, visto che ci ha lasciato sorpresi il fatto che è stato semplicemente scritto dal Giudice che il fatto non sussiste, senza dare ulteriori spiegazioni del perché noi al lunedì mattina dopo la gara sul portale della Figc vedevano ancora Pellacani come svincolato". Intanto la squalifica a Jocic (4 United Carpi) è stata ridotta da 4 a 3 giornate.

RIPESCAGGI. In Promozione chi vince la Coppa sarà inserito al 5° posto della graduatoria dopo le 4 semifinaliste dei playoff regionali, in Prima la vincente di Coppa è la prima nei ripescaggi (chi vince i playoff regionali è promosso di diritto), in Seconda chi vince la coppa regionale è prima davanti alle 7 vincenti delle finali regionali, in Terza chi vince la coppa provinciale è dietro alle 14 vincitrici dei playoff dei gironi.

