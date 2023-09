Il weekend di Guiglia è a fumetti Ci sarà il ’papà’ di Lupo Alberto

Silver (al secolo Guido Silvestri), il ‘papà’ dell’amatissimo Lupo Alberto, sarà fra i protagonisti dell’inaugurazione del Betty B Festival, rassegna del fumetto e dell’immagine, che prenderà il via da Guiglia proprio in questo weekend. "La formula del festival – spiegano i promotori – è quella di una ‘rivista live’. In ogni numero, ovvero in ogni edizione, vengono proposte al pubblico alcune delle tante anime del fumetto e della letteratura per ragazzi", grazie a ospiti prestigiosi.

Già domattina apriranno gli stand con fumettisti, disegnatori e autori di satire, e alle 10.30 sarà avviato il laboratorio di fumetto a cura del Collettivo Stagnola. Dalle 15.30, poi, l’incontro con Krakatoa Korporescion e i suoi strabilianti fumetti. Molto attesa, alle 16.30 la lezione magistrale di Silver, che si dipanerà come un racconto in disegni dell’avventura di uno dei maestri della narrazione attraverso le immagini. Alle 18 anteprima della mostra ’La casa satirica – Home sweet home’ che caratterizzerà tutte le tappe del festival: interverranno Hurricane Ivan, Fabrizio ‘Bicio’ Fabbri e Gian Lorenzo Ingrami. Alle 20 un altro omaggio a un grande maestro dell’umorismo e del fumetto, Guido De Maria: "Un mestiere da ridere, dalle vignette a Carosello, da SuperGulp a Comix", è il titolo della narrazione con proiezioni video a cura di Claudio Varetto.

Il programma di domenica 3 settembre prenderà il via alle 11con l’incontro-laboratorio con Francesco Guerrini (Disney), mentre alle 16.30 sarà la volta di Luca Salvagno (Cocco Bill). Ospite internazionale, alle 18.30 sarà alla ribalta l’autrice iraniana Nassim Honaryar, per la presentazione della sua graphic novel ’Ninna nanna a Teheran’. Dalle 19.30 gli ospiti si ritroveranno per gli incontri conviviali ’Borlenghi a fumetti’. Durante la giornata sarà attivo il laboratorio d’arte per bambini ’Artisti si diventa’, a cura di Alessia Monaco e nelle sale del Castello si potrà visitare la mostra di ‘vignette virali’ su ’Nick Carter e il Coronavirus’, ideate da Guido De Maria e disegnate di Clod. Il gruppo ’Cemento Vivo’ curerà la realizzazione di opere di street art, e sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco di Guiglia. Dopo questa prima tappa, il festival Betty B, il festival proseguirà con nuovi appuntamenti: il 30 settembre e 1° ottobre a Savignano, il 7 e 8 ottobre a Valsamoggia (Bazzano), il 14 e 15 ottobre a Vignola, il 28 e 29 ottobre a Spilamberto.

s.m.