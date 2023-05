In viale Amendola lavori di riasfaltatura

Prendono il via oggi i lavori di riasfaltatura di viale Amendola e, a seguire, di via Riva del Garda nell’ambito di un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine già in corso, del valore di 900 mila euro.

I lavori, che verranno svolti con cantiere mobile nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18 e avranno durata di alcuni giorni, in viale Amendola comporteranno una riduzione delle corsie di marcia da due a una per ogni carreggiata con opposte direzioni, il divieto di sosta in corrispondenza dei lavori e un limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Su via Riva del Garda la circolazione sarà sospesa eccetto residenti e diretti alle attività laterali.