Incendio a Prignano: vicini in aiuto per salvare il capannone

Paura ieri a Prignano dove, all’improvviso, le fiamme hanno avvolto un deposito di attrezzi di un’azienda agricola in zona Montebaranzone. Il rogo, infatti, si è subito allargato all’intero capannone avvolgendo un trattore, copertoni e altri mezzi agricoli. Sul posto sono accorsi subito i pompieri con squadre da Sassuolo, la botte e il camion da Modena e i volontari di Fanano. A far scattare l’allarme è stato un dipendente che si sarebbe reso subito conto del rogo, chiamando i pompieri. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente e sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, evitando che le stesse raggiungessero il campo attiguo o le vicine abitazioni. Il titolare di un’azienda agricola poco distante si è subito attivato, inoltre, per aiutare i vigili del fuoco, arrivando con una cisterna d’acqua. Essendo bruciato diverso materiale il fumo nero ha invaso via Nuova, con non poca preoccupazione tra i residenti. Sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo, pare essere esclusa l’ipotesi dolosa.