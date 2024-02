Incendio in un condominio, famiglie evacuate

Paura ieri mattina a Soliera per un incendio scoppiato nel sottotetto di un condominio di cinque piani dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L’inizio del rogo è avvenuto durante l’installazione del materiale isolante. Sul posto sono subito giunte le squadre dei vigili del fuoco di Carpi e di Modena, che con il supporto dell’autoscala hanno spento le fiamme e bonificato lo scenario.

In via precauzionale, le dieci famiglie che occupano lo stabile sono state fatte evacuare ma sono state fatte rientrare una volta che sono state portate a termine le operazioni di messa in sicurezza da parte dei pompieri, che hanno ininterrottamente lavorato sul tetto del condominio.

Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, la Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, sul luogo, ha temporaneamente chiuso via dei Mille e via Mazzini nel tratto tra via Grandi e via Marconi a Soliera. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche i Carabinieri e il 118.

Per fortuna non si è registrato alcun ferito.

Tanto però lo spavento registrato tra i condomini dello stabile e anche tra i cittadini che sono per ore rimasti a guardare l’evolversi della situazione con la testa rivolta verso l’alto.

Maria Silvia Cabri