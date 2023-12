Frontale tra auto, gravissimo un 27enne

Modena, 27 dicembre 2023 – Sono gravi le condizioni di un 27enne di nazionalità albanese, X.M. le sue iniziali, coinvolto in uno scontro frontale tra due automobili avvenuto il giorno di Natale, poco prima di mezzanotte, lungo via Emilia Ovest, all’altezza di Marzaglia Vecchia, a ridosso del cavalcavia di Rubiera.

L’incidente in autostrada

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi con due pattuglie ma l’ipotesi è che una delle due auto, un Range Rover e una Bmw, per cause in corso di accertamento, abbia invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la vettura che sopraggiungeva in quel momento. Ad avere la peggio il conducente della Bmw; il 27enne albanese è stato liberato dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti insieme al 118.

Il ragazzo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Baggiovara dove ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

Alla guida del Range Rover un 28enne anche lui trasportato in ospedale ma con ferite meno gravi.

Il cavalcavia è stato chiuso al traffico fino alle 4 del mattino di ieri per consentire le operazioni di pulizia della strada da parte di Anas, dopo la rimozione dei mezzi andati distrutti.

Non sono per fortuna in pericolo di vita le sei persone ferite in un altro incidente avvenuto ieri in tarda mattinata – alle 11 circa – sull’autostrada A1 poco prima del casello di Modena nord in direzione Milano. Coinvolte tre auto.

Da quanto ricostruito dalla polizia stradale di Modena Nord, una Ford Ecosport per cause in corso di accertamento si è ribaltata roteando su se stessa più volte.

A bordo una famiglia residente a Livorno, cinque persone di cui due bambini.

L’incidente ha innescato una vera carambola che ha coinvolto una Hyundai Rav 4 e una Kia Rio; su quest’ultima 3 passeggeri, dei quali due bambini, per fortuna rimasti illesi.

Sul posto vigili del fuoco e 118.

L’autostrada è rimasta chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Modena sud e la conseguenza di lunghe code che si sono protratte per ore.

Sei le persone ferite complessivamente, 5 delle quali portate in ospedale, in codici di lieve e media gravità.