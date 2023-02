Modena: incidente sul lavoro a Cavezzo, muore un uomo di 56 anni

Incidente sul lavoro a Cavezzo, morto un uomo. Soccorsi in una foto d'archivio

Per approfondire:

Modena, 22 febbraio 2023 – Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina a Cavezzo. Un artigiano di 56 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente avuto mentre stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione privata.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10.30 è caduto da un’altezza di due metri circa proprio mentre lavorava sul tetto dell'abitazione.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Portato d'urgenza all’ospedale di Baggiovara, l'uomo è deceduto nel pomeriggio a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto.

La vittima era originaria della bassa: pare risiedesse a Bomporto. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.