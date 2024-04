Incidente mortale oggi: schianto auto-moto a Castelfranco Emilia

Modena, 3 aprile 2024 – Grave incidente oggi sulla via Emilia a Castelfranco Emilia: una moto e un’automobile si sono scontrati e una persona è morta.

L’incidente è avvenuto al km 135 della strada statale 9 ed è stata provvisoriamente chiusa al transito tra il km 135 e il 139,500 con deviazione del traffico su Via Emilia Est/Ovest.

La cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità per consentire il ripristino della normale viabilità.