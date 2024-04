Incidente mortale nel Pesarese: auto ribaltata, la vittima è un 44enne

Pesaro, 2 aprile 2024 – Un’auto è finita in una scarpata all'uscita di una curva a sinistra: il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, schiantandosi contro un albero. È successi alla due di notte sulla strada provinciale 29 a Secchiano di Cagli in direzione Pianello, in provincia di Pesaro Urbino.

Il 44enne al volante dell'auto (una Polo Volkswagen), residente a Pianello di Cagli, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente, al chilometro 8+300, sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Urbino. L'auto è uscita di strada autonomamente e non sono coinvolti altri veicoli.

È il secondo grave incidente nelle Marche nel giro di poche ore. Ieri sera infatti, nel giorno di Pasquetta, con una dinamica simile e lo stesso tipo di autovettura a Francavilla d'Ete (Fermo) verso le 20 una Polo Volkswagen era uscita di strada con a bordo un ragazzo di 19 anni, deceduto, e altri quattro giovani feriti di cui uno in gravissime condizioni.