Incidente frontale a Osimo Stazione: due feriti all'ospedale, tra cui un bambino

Osimo, 29 marzo 2024 – Schianto in serata a Osimo Stazione. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una è finita nell'area verde che costeggia la carreggiata. Feriti in maniera non grave due persone, un adulto portato all'ospedale di Torrette e trasportato per precauzione al Salesi un bambino, occupante di una delle macchine.

Sul posto con i soccorritori del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Tanta la paura ma fortunatamente i due non hanno riportato gravi conseguenze. Al vaglio le cause del frontale. Traffico rallentato ma senza blocchi della viabilità. La zona è stata spesso teatro di incidenti anche molto gravi.