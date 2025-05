Aule immersive e intelligenza artificiale. Ecco come sarà la scuola del futuro

Il futuro della didattica tra Intelligenza artificiale generativa e aule immersive sarà palpabile venerdì ad Ancona con un evento, per la prima volta nelle Marche, organizzato dall’assessorato alle Politiche educative del Comune di Ancona. Dalle 14 alle 18.30, al Teatro delle Muse, i brand tecnologici più attivi in ambito educativo (Acer, Google for Educational, Epson e Smart) presenteranno a docenti, ma anche ai cittadini in un evento gratuito e aperto a tutti, le più moderne metodologie didattiche innovative. Si potranno visionare le apparecchiature, disquisire sulle metodologie didattiche innovative e ottenere anche certificazioni utili alla propria formazione professionale. L’evento è stato presentato ieri a Palazzo del Popolo alla presenza dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli: "Un aspetto fondamentale di questa didattica – ha detto – è l’inclusione di tutti gli studenti che potranno essere al passo con i tempi e messi di fronte alle nuove tecnologie, all’AI generativa, alla digitalboard, che integra la ‘comunicazione aumentativa alternativa’, un progetto inclusivo in classe per abbattere le barriere e coinvolgere tutti gli studenti compresi quelli con bisogni educativi speciali".

Fabrizio Colombo della Smart, l’azienda canadese che ha inventato la lavagna interattiva ha affermato: "Di fatto si amplia il contesto 1 a 1 tra alunno e insegnante di sostegno con una digital board, una serie di strumenti che aiutano ad abbattere le barriere legate alla mobilità, all’attenzione, alla comunicazione oltre a quelle visive, uditive e linguistiche". Questo consente che tutti gli studenti possono partecipare alla vita di classe abbattendo le barriere e l’isolamento.

L’evento di venerdì è stato organizzato in collaborazione con la Techinform srl di Ancona che attraverso il titolare Matteo Orsetti lavora da anni alle tecnologie didattiche con i maggiori brand che operano con il mondo della scuola. Marco Berardinelli, della Google Educational ha illustrato la presentazione che verrà fatta venerdì di Gemini e l’AI per conoscere le potenzialità nella didattica, come possono essere utilizzate per l’apprendimento, la sicurezza dell’ambiente scolastico e la protezione dei dati, la sicurezza on line. Si parlerà anche di analisi degli investimenti Pnrr e delle opportunità offerte dai Chromebook e dalla Chrome Education Upgrade. Alle Muse si potrà vedere un’aula Immersiva insieme ai tecnici di Epson e Mozaik. "L’aula – ha evidenziato Daniele De Boni – è uno spazio fisico che utilizza le più moderne tecnologie in grado di far vivere una realtà virtuale che nella didattica potrebbe, ad esempio, trasportare nell’antica Roma o nella foresta amazzonica coinvolgendo maggiormente gli studenti nell’apprendimento".

Sabato Acer for Education, come detto da Chiara Gamberoni: "sarà presente con i suoi Chromebook, dispositivi robusti con un ampio display, AI integrata, gestione intuitiva per favorire la concentrazione di studenti e insegnanti sull’apprendimento". Nel corso della conferenza stampa l’assessore Andreoli ha annunciato la realizzazione ad Ancona di un Competence Center for Education, patrocinato da Google for Education, un luogo per la formazione costante degli insegnanti del territorio sulle attuali e future tecnologie.

Claudio Desideri