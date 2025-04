"Digito ergo sum", incontro su scuola e intelligenza artificiale

Lo Snals promuove un convegno, dopodomani alle 17 alla Mozzi Borgetti, dal titolo "Digito ergo sum. Intelligenza artificiale a scuola: opportunità o minaccia?". L’evento è rivolto a docenti di scuole di ogni ordine e grado oltre che ad allievi e famiglie, e ha come obiettivo indagare il legame tra le moderne tecnologie e il mondo della scuola.

All’incontro prenderanno parte vari esperti: Emanuele Frontoni (foto), professore di informatica a Unimc e codirettore del Vision robotics and artificial intelligence lab, Sergio Cutrona, presidente del tribunale per i minori di Ancona, Stefano Polenta, Docente di pedagogia a Unimc, Antonella Marcatili, dirigente scolastico dell’Iis Mattei di Recanati, ed Eugenio Azzinnari, fondatore della start up Cogit Ai, che è stato il primo ad avere ideato la "maestra" con l’intelligenza artificiale.

A portare la propria testimonianza anche l’istituto Marconi Pieralisi di Jesi, prima scuola marchigiana ad avere inserito l’intelligenza artificiale nell’offerta formativa. A portare i saluti istituzionali saranno la vicesindaco di Macerata Francesca D’Alessandro, la consigliera regionale Anna Menghi, l’avvocato Paolo Parisella in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati di Macerata e, in collegamento dalla sede nazionale di Snals, il segretario generale Elvira Serafini.