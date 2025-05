Jesi trionfa contro Lisciani Teramo e avanza verso la promozione in Serie A2

Lo Jesi vince la finale playoff del girone con il Lisciani Teramo, approdando così alla fase successiva, a pochi metri dal traguardo finale, la promozione in serie A2. Dopo la gara di andata, finita 3-3 in terra abruzzese, la sfida al PalaTriccoli è decisiva: 3-1 per gli jesini (Di Iorio, Carnevali e Piersimoni) e approdo al terzo turno playoff dove affronteranno il Bagnolo Calcio a 5.

"Siamo molto contenti per la prestazione fatta - le prime parole di colui che sabato ha dato il via alle marcature, Facundo Di Iorio -. Abbiamo cambiato la tabella di marcia dopo le due sconfitte consecutive di febbraio (con il Cus Ancona e con l’Alumia Montegranaro, ndr); abbiamo avuto modo di confrontarci e, per fortuna, essendo un gruppo maturo, con giocatori maturi, siamo riusciti a cambiare passo, pronti ad affrontare le prossime gare con una consapevolezza, una sicurezza che sicuramente l’esperienza ci ha dato nel tempo".

Prossimo ostacolo, il penultimo, il Bagnolo. "A oggi mancano tre partite, che possono darci la possibilità, la prossima stagione, di andare a giocare un campionato di serie A2, quindi stiamo dando tutti il massimo, facendo anche qualcosa in più di quello fatto durante l’anno. Abbiamo trovato un’unione di squadra, consapevoli che possiamo andare avanti".

Sabato 24 maggio la gara di andata al PalaTriccoli, il 31 maggio quella di ritorno a Bagnolo in Piano. "Andremo ad affrontare una squadra che sinceramente non conosco tanto, però ho avuto modo di vedere che è una formazione che rischia poco, e nelle partite che gioca in casa ha una qualità e un livello superiori. Andare là non sarà facile, ma noi abbiamo le carte in regola per fare bene, poi il campo deciderà chi sarà stato più bravo".

Alice Mazzarini