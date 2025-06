Obiettivo sicurezza sulle strade. Sorpresa, Zone 30 nelle frazioni

Sicurezza sulle strade, raffica di ordinanze firmate dall’amministrazione comunale per istituire il limite di 30 chilometri all’ora. Tutto era partito dal Pinocchio alcuni mesi fa, quando il Comune aveva deciso di fissare il limite di velocità in un tratto di via della Madonnetta, la strada che dal Pinocchio sale verso Candia, come documentato dal Carlino. Ora il ricorso al limite più basso, osteggiato da larga parte dei partiti di governo, sembra diventato quasi un’ossessione nel territorio del capoluogo. Con particolare attenzione per le frazioni, o come vengono chiamate dalle forze di governo della città, i borghi.

In questi giorni i dirigenti del Comune hanno posto la loro firma a una serie di ordinanze sul tema, a partire proprio da via della Madonnetta dove si è deciso di allungare il tratto di strada con limite di velocità fissato a 30km/h; in pratica il tratto di strada si allungherà fino a includere anche il capolinea della linea 2 di Conerobus, includendo anche i vari passaggi pedonali. A proposito di Candia, la frazione cittadina è una di quelle coinvolte nella misura regolamentata dall’ordinanza. Il limite di 30 chilometri all’ora dovrà essere rispettato nel centro della frazione, quella più frequentata e trafficata. Lo stesso discorso varrà d’ora in avanti (la decorrenza è immediata una volta che gli uffici comunali avranno piazzato la necessaria segnaletica) anche per tutte le altre frazioni del territorio anconetano.

Abbiamo avuto conferma di tale ordinanza anche per le frazioni di Sappanico, Ghettarello, Casine di Paterno e Montesicuro. È molto probabile che tale provvedimento presto sarà adottato anche dalle frazioni che si trovano nella zona del Conero, da Montacuto a Passo Varano fino al Poggio e Massignano, per poi estendersi in altre zone e quartieri della città.