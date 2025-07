Ancona, strada in salita per la conquista della A2. Brutta sconfitta a Lucca: ora il ritorno per sperare

Il TC Ancona deve compiere un’impresa per conquistare la promozione in Serie A2. La sconfitta per 4-2 rimediata a Lucca nell’andata della finale playoff obbliga i dorici a vincere il match di ritorno con lo stesso punteggio e poi imporsi nel doppio di spareggio decisivo. La trasferta toscana ha riservato amare sorprese alla squadra anconetana, che aveva chiuso la regular season da imbattuta. L’ultima giornata aveva visto i dorici travolgere il Galatina per 5-1, conquistando il primo posto nel girone e la qualificazione alla finalissima.

Nei singolari solo Leonardo Primucci ha portato a casa il punto per Ancona. Maxence Nathan Bertimon ha ceduto a Mazzeschi per 6-3 6-4, mentre Matteo Sabbatini è stato sconfitto da Donev Gabriel Todorov con il punteggio di 6-4 3-6 6-0. Anche Luca Pizzichini ha dovuto arrendersi a Pierro per 6-3 6-4. Assente nella trasferta toscana Michele Mecarelli, impegnato ai Wimbledon Junior Championships che si disputano a Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Il giocatore anconetano, classe 2007 e attualmente 60° nel ranking ITF junior, aveva firmato una delle quattro vittorie decisive contro Galatina con un convincente 6-2 6-3.

Nei doppi bilancio in parità: vittoria per la coppia Bertimon-Sabbatini che ha battuto Cerri-Fedeli 6-1 7-6(2), sconfitta invece per Primucci-Pizzichini contro Mazzeschi-Donev per 6-1 6-2. Per conquistare la Serie A2, il TC Ancona dovrà vincere il ritorno casalingo almeno per 4-2, pareggiando così i conti dell’andata. A quel punto si giocherà il doppio di spareggio che assegnerà la promozione. La squadra dorica, che nella regular season aveva mostrato una solidità impressionante soprattutto nei singolari dovrà ritrovare brillantezza.