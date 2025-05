Folle fuga, in auto la moglie e un neonato

Un semplice controllo stradale della Polizia locale si è trasformato in un inseguimento per le vie di Fabriano, culminato con il fermo di un conducente privo di patente, assicurazione e revisione del veicolo. Pochi giorni fa in via Vittorio Veneto, due agenti della Polizia Locale hanno intercettato una Peugeot 206 risultata priva di copertura assicurativa e revisione obbligatoria. Era primo pomeriggio. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha inscenato un accostamento per poi darsi improvvisamente alla fuga, scatenando un inseguimento su diverse strade cittadine. Durante la corsa, l’uomo ha infranto il Codice della Strada diverse volte: sorpassi pericolosi, segnali di stop ignorati, attraversamenti pedonali attraversati a velocità sostenuta e tratti percorsi contromano.

A bordo del veicolo erano presenti anche la moglie e un bambino di pochi mesi, esponendo così ad altissimo rischio non solo se stesso ma anche i propri familiari e gli altri utenti della strada. La fuga si è conclusa in via La Spina, dove il conducente ha perso il controllo dell’auto, terminando la sua corsa contro una recinzione privata. Nessuno è rimasto ferito. Il trasgressore, di nazionalità indiana e già noto alle forze dell’ordine per precedenti violazioni in materia di circolazione, è stato fermato, identificato e denunciato. Gli sono state contestate numerose violazioni amministrative, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e avviata la procedura di confisca. Contestualmente è stata aperta un’indagine per resistenza a pubblico ufficiale.

"L’intervento degli agenti della Polizia locale ha dimostrato ancora una volta che garantire la sicurezza urbana significa agire con prontezza e professionalità. Fermare un veicolo in fuga è un atto di tutela collettiva e di difesa della legalità – ha dichiarato il sindaco Daniela Ghergo –. Quando una pattuglia intima l’alt e un veicolo tenta di sottrarsi al controllo, non si tratta di una semplice infrazione, ma di un comportamento che mette a rischio l’incolumità di tutti. Incolumità che viene salvaguardata dalla presenza quotidiana sulle strade cittadine dei nostri agenti".

Il Comune da tempo punta alla sicurezza sulle strade. Dal 2022 è stato avviato un piano strutturato per rafforzare la rete di controllo del territorio, che ha già portato alla sostituzione complessiva di 21 dispositivi, tra cui 12 aggiornati nel 2023 con tecnologia a quattro punti di ripresa. A questi si aggiungono l’acquisizione di due apparecchi fototrappola di nuova generazione e l’acquisto di materiali tecnici per la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell’intero sistema.