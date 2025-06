Incubo sosta, altro summit col commercio

Sosta e viabilità: commercianti del centro e mezza giunta comunale di nuovo faccia a faccia per arrivare a una serie di soluzioni concrete. Le due delegazioni si sono ritrovate ieri a Palazzo del Popolo a distanza di un mese per discutere sulle misure che la politica intende assumere per risolvere uno dei problemi annosi della città. A onor del vero rispetto al confronto di maggio non sono stati fatti importanti passi in avanti. Un vertice interlocutorio in vista di quello più concreto in cui emergeranno le prime, solide soluzioni. Non c’è ancora una data per il terzo round, presumibilmente dovrebbe cadere tra la fine di giugno e la prima decade di luglio: "È stato comunque un incontro costruttivo – spiega Toni Tanfani titolare di Gisa Boutique al Carlino – rispetto al passato non abbiamo più un muro di gomma con l’amministrazione del capoluogo. Nel primo incontro abbiamo esposto, questo è servito a prendere piena coscienza e a capire le nostre esigenze, il terzo sarà, crediamo, quello delle proposte costruttive. Non ci aspettavamo promesse difficili da mantenere, ma personalmente ho avuto la sensazione che sindaco e giunta abbiano davvero a cuore le nostre istanze e alla fine qualcosa di buono emergerà".

Ottimismo dunque tra i commercianti, ieri rappresentati, oltre che da Tanfani, dai titolari di Ramas, Gavetti, Wargas Sisti, Manna e Cremeria Rosa. Dall’altra parte il sindaco Silvetti e gli assessori Zinni, Tombolini ed Eliantonio. Sul tavolo la convenzione del park Stamira, le strisce blu, i nuovi parcheggi, dal San Martino a quelli del porto.