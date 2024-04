Schianto nella notte a Modena: tre feriti estratti dalle lamiere delle auto

Modena, 6 aprile 2024 – Gravissimo Incidente stradale alle 2,25 di ieri notte in via Neviani, zona Sant'anna. Per cause in corso di accertamento due auto si sono schiantate frontalmente e tutti e tre gli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere contorte dei mezzi.

Si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto con l'ausilio dei sanitari del 118, arrivati con 3 autoambulanze e auto medica.

Ad avere la peggio una 20enne ora ricoverata a Baggiovara in terapia intensiva. 60 giorni di prognosi per un 29enne ancora ricoverato in ospedale e 30 giorni per una donna di 35 anni.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi. Complesse le operazioni di soccorso vista la condizione delle autovetture andate completamente distrutte nell’impatto. Sottopassaggio è’ stato chiuso al traffico.