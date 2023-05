Incidente nella notte a Modena: auto con due donne precipita in un profondo fossato

Modena, 26 maggio 2023 – Grave incidente stamattina, intorno alle 4.30 in strada Gherbella. Due donne - che si trovavano a bordo di una Peugeot - sono precipitate con l’auto in un fossato. La fuoriuscita del mezzo, infatti, è avvenuta all’altezza del Ponte sul Tiepido. In base alla prima ricostruzione le due giovani sarebbero uscite autonomamente dal mezzo, che si è ribaltato in circa un metro d’acqua.

Dopo di che sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le squadre dei pompieri che subito sono entrati in acqua per scongiurare la presenza di altre persone all’interno del veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato poi diverso tempo prima di riuscire ad estrarre la vettura dal fossato.

Le due giovani, ferite sono state trasportate all’ospedale di Baggiovara per essere sottoposte agli accertamenti sanitari necessari.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso accertamenti