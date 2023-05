Bambini scomparsi: "A Modena 68 denunce in quattro mesi"

Modena, 26 maggio 2023 – Sono 68 le denunce di scomparsa di minori presentate da gennaio ad aprile di quest’anno: di questi 53 ragazzini sono stati ritrovati mentre di 15 ancora non si sa nulla. Per i bambini italiani la percentuale di ritrovamenti è dell’88,37% mentre per gli stranieri scende al 60%. I dati sono stati diffusi dall’ufficio del commissario straordinario del Governo in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi.

Dai dati emerge come siano soprattutto i minori stranieri a far perdere le proprie tracce all’improvviso: spesso, però, si tratta di minori non accompagnati, ovvero ragazzini che arrivano sul territorio dopo i noti ‘sbarchi’ per poi essere ospitati nelle comunità. Parliamo quindi di minori che abbandonano le strutture in cui sono accolti per raggiungere famiglie o parenti anche all’estero. Il profilo del minore italiano che scompare riguarda invece spesso giovani che si allontanano per motivi di disagio e che il più delle volte vengono rintracciati o rientrano spontaneamente. Ci sono poi situazioni di malessere che invece finiscono in tragedia, come forme estreme di diffamazione o adescamenti in rete ma anche minori sottratti da uno dei genitori.

“In Emilia Romagna e a Modena la percentuale di ritrovamenti è sensibilmente più alta rispetto alla media nazionale – afferma il viceprefetto Andrea Cantadori, vicario del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse – segno evidente di un sistema che funziona. Anche il primo quadrimestre di quest’anno evidenzia questa tendenza, pur essendo Modena seconda in Regione, dopo Bologna quanto a numero di scomparsi. I dati positivi sui ritrovamenti non attenuano il rammarico per tutti quei casi che restano aperti e per i quali le ricerche continuano incessantemente. A volte assistiamo a ritrovamenti anche a distanza di anni, per cui l’impegno non viene mai meno".

Nel 2022, a livello nazionale sono state presentate 24.369 denunce di scomparsa, cioè una media di 67 denunce al giorno. Di queste, 17.130 hanno riguardato minori. "Sull’elevato numero dei minori scomparsi – precisa Cantadori - incide fortemente il dato dei minorenni stranieri che entrano in Italia ma considerano il nostro paese come un luogo di transito".