Insieme contro la violenza. Un confronto con gli studenti

Come i giovani percepiscono la violenza e quali risposte vorrebbero. Questo il presupposto del progetto realizzato dal comitato di Carpi della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dopo avere distribuito agli alunni delle quinte degli istituti superiori carpigiani dei questionari anonimi, le volontarie e la psicologa Elisabetta Brighenti hanno analizzato le 200 risposte ottenute, restituendo il quadro emerso nell’ambito dell’incontro ‘Violenza di genere: parliamone insieme’ che si è svolto lunedì allo Spazio Giovani Mac’è, con ‘Notizie’ quale media partner. "Quest’anno – racconta la referente Cri Chiara Dotti – ci siamo poste come obiettivo di andare nelle scuole per cercare di capire come gli studenti conoscono la violenza di genere. Abbiamo distribuito questionari con domande aperte e anche immagini e abbiamo avuto un riscontro di partecipazione molto alto". "Dalle risposte dei giovani – prosegue la psicologa Brighenti – si è percepita una forte consapevolezza rispetto all’argomento. Il nostro obiettivo non era dare risposte, ma porci in ascolto e creare un terreno fertile affinché i ragazzi possano parlarne tra loro e con gli adulti, e cercare nuovi spunti e idee per combattere questo terribile fenomeno".

"Tra le domande ‘aperte’ – prosegue la psicologa – in tanti si sono chiesti il problema delle difficoltà che una donna incontra quando denuncia o quando vuole uscire da una relazione violenta, ma anche domande rispetto ai media e alla comunicazione. Tante riflessioni che sono anche per noi adulti degli spunti che ci danno i ragazzi stessi: c’è volontà di essere coinvolti in prima persona come attori protagonisti per combattere il fenomeno della violenza di genere". Prima dell’incontro è stato proiettato un video messaggio che l’attrice Claudia Gerini, da sempre molto impegnata sul tema, ha mandato appositamente alle volontarie di Carpi della Croce Rossa.