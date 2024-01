Kerakoll Sassuolo, il primo posto nel girone vale la qualificazione per la Coppa Italia

La Federazione Pallavolo ha ufficializzato regolamento, e svolgimento, della Coppa Italia riservata alle formazioni di serie B maschile, B1 e B2 femminile: come è ormai di consueto, sono ammesse alla manifestazione le squadre che, al termine del girone d’andata dei vari campionati conclusosi nello scorso week end, siano risultate in testa ai vari gironi in cui si articolano i tornei cadetti. Un criterio che fotografa quindi la situazione di classifica a metà stagione premiando chi sta facendo meglio. Dopo moltissimi anni, una squadra modenese torna finalmente a partecipare, grazie alla Kerakoll Sassuolo che ha chiuso in testa il girone D della serie B maschile, e quindi parteciperà alla prima fase di qualificazione, inserita in un girone a tre squadre, di cui la prima sarà sicuramente qualificata alla Final Four in programma, in sede da definire, dal 27 al 30 marzo prossimo, e la seconda può sperare nel ripescaggio. Sono infatti tre i gironi di questa prima fase, ciascuno composto da tre squadre: nel girone che interessa la Kerakoll sono inserita anche l’Arno Volley di Castelfranco di Sotto, che parte come testa di serie, ed esordirà sabato prossimo affrontando i marchigiani della Sabini Castelferretti. Sassuolo esordirà in casa il 31 gennaio ricevendo la Sabini, e con tutta probabilità si giocherà la qualificazione sabato 4 febbraio sul campo dell’Arno Volley, in un girone ad alto tasso tecnico, considerando che i toscani l’anno scorso hanno vinto la serie B, rinunciando poi alla A3, e Castelferretti ha precedenti addirittura in A2.

r.c.