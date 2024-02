La campagna elettorale entra nel vivo. E a Concordia la sfida è tutta al femminile

Concordia aprirà, per la prima volta, le sue porte a un primo cittadino donna. La sfida (ormai è quasi certo) sarà tra Marika Menozzi, 43 anni, attuale assessora a Scuola, formazione e servizi scolastici, Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione nella giunta di Luca Prandini, che il Pd ha candidato per la guida di una lista civica di centrosinistra, e Federica Luppi, 39 anni, ingegnera civile originaria di Fossa e in questa legislatura a Mirandola assessora alle Politiche sociali e mobilità, indicata e sostenuta dall’intero centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati), dopo non poche difficoltà per le aspirazioni di altri candidati.

Con una riunione tenutasi l’altra sera in casa centrodestra si è così posto definitamente fine all’altalena di nomi che accompagna sempre la ricerca dei candidati. Anche Concordia ora conosce chi si contenderà la poltrona di sindaco, con la novità che saranno due donne, due professioniste, con già alle spalle una valida esperienza amministrativa. Con l’ufficializzazione di queste candidature, dunque, la campagna elettorale potrà iniziare ed entra nel vivo. Restano da completare le squadre da proporre per il consiglio comunale, che potranno anche queste contribuire a fare la differenza in un risultato che sulla carta non appare scontato, visto come era andata cinque anni fa, dove Prandini prevalse al secondo mandato col margine più risicato (52,08%) della storia di Concordia, e il recente risultato delle elezioni per la Camera dei Deputati, che hanno visto il centrodestra avanti col 45,11%, mentre il centrosinistra a trazione Pd raccolse il 33,62%. Scartati altri nomi, che pure erano circolati, e che quasi certamente figureranno in lista, come Paolo Negro nello schieramento di centrosinistra e Federico Tassi in quello di centrodestra, adesso l’attenzione è tutta concentrata sulle squadre che verranno proposte e, soprattutto, sui programmi che dovranno muovere verso una discontinuità, visto che Concordia è il Comune dell’Area Nord che ha pagato il prezzo più pensate nel post terremoto, con la fuga di quasi il 10% della popolazione.

Alberto Greco