"La città torni protagonista, serve una svolta"

"Carpi è una grande scommessa sul futuro. Dopo un passato che l’ha vista fiorente, ha bisogno di riconquistarsi il suo ruolo all’interno del territorio dove s’inserisce. Il ruolo di protagonista che le compete. Governarla nei prossimi anni, significherà darle un nuovo slancio". Annalisa Arletti, candidata sindaco del centro destra, ha presentato il programma della coalizione, alla presenza di Massimo Barbi (Forza Italia), Giulio Torelli (Carpi Protagonista), Federica Carletti (Fratelli d’Italia) e Giulio Bonzanini (Lega Carpi). Tredici i punti del programma, nel quale spiccano tre priorità "con un approccio concreto e non ideologico (come fa la sinistra) – afferma Arletti – volto più che a realizzare del nuovo a potenziare il già esistente. In primo luogo la sicurezza, per una Carpi che torni vivibile, mediante la riorganizzazione della Polizia locale, il progetto ‘Nonno vigili’ quali assistenti volontari civici, e l’efficientamento della video sorveglianza". Altra priorità le "frazioni ora abbondonate a se stesse e isolate", e poi lo "sport, con la riapertura delle palestre chiuse, il miglioramento di quelle esistenti, e la realizzazione di un ‘Polo sportivo’". Le tre grandi opere riguardano innanzitutto i parcheggi: "Vogliamo realizzare tre grandi parcheggi in centro, partendo da un multipiano nel parcheggio della Meridiana di rapido compimento. Inoltre, il ‘Superparking 70’, acquisendo l’attuale stabile del Supercinema 70 e realizzando 3/4 piani di parcheggi con prezzi concorrenziali, così come usare i posti dell’immobile di via Nova, crearne in via Cavallotti e potenziare il meccano già esistente in via dei Cipressi". Le altre due macro opere riguardano la realizzazione di un palazzetto dello sport.

Maria Silvia Cabri