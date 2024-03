La farmacista:: "Ho prestato i primi soccorsi"

"Stavamo lavorando quando abbiamo sentito delle urla provenire dal parcheggio e dopo poco un uomo con la tuta da imbianchino è entrato in farmacia per chiederci di soccorrere una ragazza che era stata picchiata e perdeva sangue dalla testa". La dottoressa Eleonora di Iorio, titolare della farmacia ‘Assunta’ in viale Ariosto, è ancora turbata da quanto accaduto martedì pomeriggio nel parcheggio cui si accede da

via Darfo Dallai e sul quale

la farmacia ha un ingresso.

"Sono subito uscita e ho visto la giovane che perdeva sangue – racconta la dottoressa Di Iorio –. L’ho fatta entrare e le ho prestato la prima assistenza, disinfettando e medicando la ferita, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Per fortuna

il taglio dietro all’orecchio è superficiale, ma già iniziava

a formarsi l’ematoma. I carabinieri sono intervenuti e mi hanno chiesto di visionare le immagini del sistema di video sorveglianza che dà sull’ingresso posteriore. Io stessa ho visto le sequenze e sono rimasta sconvolta per la furia e la violenza con cui sono volati calci e pugni. Non solo contro la ragazza ma anche addosso all’imbianchino che si era messo in mezzo per cercare di dividerle. Pure lui è stato picchiato".

"Come persona e come mamma faccio davvero fatica a trovare le parole – aggiunge la farmacista –. Erano cinque ragazze, minorenni, come tante altre della loro età, jeans, felpa, zaino sulle spalle". Dalle telecamere si vede che le tre di Suzzara salgono dalle scale che portano al parcheggio sotterraneo, una si allontana in direzione di via Dallai, e torna con le altre due di Fabbrico, si mettono in cerchio, parlano e presto iniziano gli spintoni che poi degenerano in calci e pugni. Il tutto con alle spalle un quartiere residenziale e di fronte a servizi come la farmacia e altri negozi.

